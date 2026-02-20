Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网上求职骗案去年约4000宗 九成涉刷单 最大宗损失逾$600万

更新时间：16:05 2026-02-20 HKT
发布时间：16:05 2026-02-20 HKT

警方去年（2025年）共接获4,095宗网上求职骗案，比2024年上升6.3%（242宗），当中绝大部分（96.5%）为「刷单」骗案。当中，一名本地男子被Facebook「揾快钱」广告所引诱，以为网上刷单可赚高回报佣金，遂按骗徒指示在不明网站登记，并于假客服要求下，将款项存入多个不明个人银行及加密货币户口，最终损失超过600万元，是去年单一损失最大宗的网上求职骗案。

警方今日（2月20日）在Facebook专页「守网者」提醒市民，需要提防标榜无需学历及高回报的「揾快钱」广告；小心网上刷单任务；切勿进入不明连结或网站；切勿下载不明手机应用程式；提防以网址上假扮官方下载平台；不要转账至不明个人户口。如有怀疑，可利用「防骗视伏器」网站及「防骗视伏App」评估风险。 

警方今日（2月20日）在Facebook专页「守网者」提醒市民慎防刷单骗局。
