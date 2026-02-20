观塘金行独行贼扮客偷走金戒指 店员及休班水警穷追截获就擒

观塘物华街49号恒福珠宝，今（20日）下午2时28分，一名男子佯装顾客入内睇中一枚重1.1钱约值6000元的金戒指，著店员取出后乘机偷走，夺门而逃往瑞和街方向逃走，店员追出，有热心途人协助追贼，其间贼人走到瑞和街街市弃下一对拖鞋，再赤脚走到崇仁街，被一名休班水警追至擒获拘捕。警员接报到场，将独行贼带署调查。

店东郭先生讲述遇窃过程时表示，当时一名年约40多岁本地男子，走入店内睇中一枚金戒指，试戴时指较紧，要求店员「整大啲」，其间又要求店员取出金手链，店员遂将戒指放在饰柜枱面，贼人趁机偷去戒指走出门外，「我哋大叫，有街坊帮手追贼。」郭先生表示，他在上址开舖30年，两年前舖头亦曾被贼人打劫，「𠮶次带埋架生（工具）嚟扑！」