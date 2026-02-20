屯门良景邨惊现偷鞋贼 走廊擸走四对名牌波鞋 共值逾5000元

屯门良景邨惊现偷鞋贼，昨（19日）晚8时许，良杰楼一个单位门外走廊摆放二十多对鞋，屋内聚集大批团拜亲友，其间一名偷鞋贼到来「拣鞋」，精挑细选擸走四对名牌波鞋，共值逾5000元。部分亲友拜完年始知无鞋走「火都嚟埋」，报警求助。

现场在良景邨良杰楼一单位，昨晚屋内开团拜派对，聚集二十多人，室内气氛热闹，谁料一门之隔的门外，竟来了不速之客。偷鞋贼昨晚鬼鬼祟祟在良杰楼巡楼拣选猎物，其后走到涉事单位门外，擸走四对波鞋，包括两对Nike、一对PUMA及一对瑞士名牌「On」波鞋，共值逾5000元。

至今(20日)凌晨零时左右，亲友尽兴离开时，发现有波鞋不翼而飞，屋主于是报警，警方在场调查后，将案件列作「遗失或盗窃案」跟进，暂未有人被捕。

屋主今晨在fb发文提醒街坊：「近排这屋邨出现偷鞋贼（有短片可供参考），事情发生后已立即报警」、「希望早日捉到偷窃者，唔好再有下一位受害人受到影响」。

屋主并提供近日被邨内街坊拍摄到的偷鞋贼犯案过程，贼人年约20多岁、染金毛、黑衫黑裤及孭背囊。昨晚8时35分，金毛贼走到某单位门外，环顾四周后弓身拣鞋，仔细查看波鞋牌子，其后疑发现有闭路电视，匆匆转身离去。