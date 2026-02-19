Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落马洲4日内4狗疑被毒杀 动保团体：至少13狗死或失踪 令人沮丧心碎

突发
更新时间：21:03 2026-02-19 HKT
发布时间：21:03 2026-02-19 HKT

落马洲料壆路再有唐狗被毒杀！有动物保护团体指过去一星期有逾十只狗中毒身亡或失踪，更有义工目睹狗只中毒后的惨况，形容事件令人心碎及沮丧，「究竟是怎样丧尽天良的人才会做出这种事？这并非一个快乐的新年。（What rotten human/s could do this?Its not a Happy New Year.）」

今日（19日）大年初三傍晚约6时，警方接获报案，指落马洲料壆路发现一具狗尸，怀疑被毒杀。由于年廿九（16日）及大年初一（17日）均发生类似案件，合共有4只狗倒卧地上，怀疑被毒杀，警方正调查是否与过往案件有关，暂时未有人被捕。至于狗尸则由爱协带走作解剖及毒理化验。

动保团体「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台发文，指义工上周六到落马洲边境一个地盘作补给，其间发现地盘内有2只狗失踪，及后至翌日再向地盘查询时，发现再有3只狗失去踪影，仅余一只叫「B女」的狗只。

由于义工得悉附近地盘同样有狗只失踪，遂在周一（16日）到现场视察，讵料「B女」静静地坐在地上，旁边有呕吐物，未几更见到牠大叫并冲向大门附近一块沼泽地。虽然义工走入沼泽地寻狗，但双脚陷入泥泞，令他难以前行，只好报警及通知其他义工。最后警方及爱协到场，并在沼泽地发现B女的尸体。

至大年初一（17日），义工在现场附近的池塘发生两只唐狗尸体，身旁有可疑绳索。帖文中提到至少有13只狗失踪或死亡，指事件非常残忍，令人沮丧及心碎「究竟是怎样丧尽天良的人才会做出这种事？这并非一个快乐的新年。（What rotten human/s could do this?Its not a Happy New Year.）」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
7小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
5小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
3小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
6小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
4小时前
大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
饮食
8小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
2026-02-18 12:50 HKT
尹锡悦涉嫌内乱罪今宣判，检方此前要求判处死刑。
00:47
南韩戒严风波｜尹锡悦发动内乱罪成判无期徒刑 金龙显囚30年
即时国际
5小时前