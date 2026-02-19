落马洲4日内4狗疑被毒杀 动保团体：至少13狗死或失踪 令人沮丧心碎

落马洲料壆路再有唐狗被毒杀！有动物保护团体指过去一星期有逾十只狗中毒身亡或失踪，更有义工目睹狗只中毒后的惨况，形容事件令人心碎及沮丧，「究竟是怎样丧尽天良的人才会做出这种事？这并非一个快乐的新年。（What rotten human/s could do this?Its not a Happy New Year.）」

今日（19日）大年初三傍晚约6时，警方接获报案，指落马洲料壆路发现一具狗尸，怀疑被毒杀。由于年廿九（16日）及大年初一（17日）均发生类似案件，合共有4只狗倒卧地上，怀疑被毒杀，警方正调查是否与过往案件有关，暂时未有人被捕。至于狗尸则由爱协带走作解剖及毒理化验。

动保团体「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台发文，指义工上周六到落马洲边境一个地盘作补给，其间发现地盘内有2只狗失踪，及后至翌日再向地盘查询时，发现再有3只狗失去踪影，仅余一只叫「B女」的狗只。

由于义工得悉附近地盘同样有狗只失踪，遂在周一（16日）到现场视察，讵料「B女」静静地坐在地上，旁边有呕吐物，未几更见到牠大叫并冲向大门附近一块沼泽地。虽然义工走入沼泽地寻狗，但双脚陷入泥泞，令他难以前行，只好报警及通知其他义工。最后警方及爱协到场，并在沼泽地发现B女的尸体。

至大年初一（17日），义工在现场附近的池塘发生两只唐狗尸体，身旁有可疑绳索。帖文中提到至少有13只狗失踪或死亡，指事件非常残忍，令人沮丧及心碎「究竟是怎样丧尽天良的人才会做出这种事？这并非一个快乐的新年。（What rotten human/s could do this?Its not a Happy New Year.）」

