初三赤口｜油麻地大厦噪音惹争执 男女邻居互殴踢伤松鼠狗 同涉袭击被捕

突发
更新时间：14:41 2026-02-19 HKT
发布时间：14:41 2026-02-19 HKT

大年初三油麻地发生袭击案。今日（19日）早上10时14分，窝打老道1A至1J号华德大厦48岁姓陈女住户报案，指她在走廊被一名男邻居袭击，其狗只亦被对方起脚踢伤。

警员接报到场，经初步调查，相信陈妇与男邻居因噪音问题争执，期间互相出手袭击，男邻居更出脚踢向陈妇的狗只。据了解，男邻居属越南裔，持有香港身份证，他和陈妇涉嫌袭击致造成身体伤害（AOABH）同被捕，而他亦涉嫌残酷对待动物被捕。

两人同告受伤，其中陈妇头及脚伤，男邻居则头及脸伤；双双清醒被送广华医院治理。而被踢的一只5岁雄性松鼠狗，没有表面伤痕，事后牠已交还给陈妇，案件交由油尖警区刑事调查队第一队跟进。

资料图片
资料图片

