初三赤口｜油麻地㓥房噪音惹争执 男女邻居互殴踢伤松鼠狗 同涉袭击被捕

大年初三油麻地发生袭击案。今日（19日）早上10时14分，窝打老道1A至1J号华德大厦一单位的48岁姓陈女住户报案，指她在走廊被一名男邻居袭击，其狗只亦被对方起脚踢伤。

警员接报到场，经初步调查相信陈妇与男邻居因噪音问题争执，期间互相出手袭击，男邻居更出脚踢向陈妇的狗只。据了解，男邻居属越南裔，持有香港身份证，他和陈妇涉嫌袭击致造成身体伤害（AOABH）同被捕，而他亦涉嫌残酷对待动物被捕。

两人同告受伤，其中陈妇头及脚伤，男邻居则头及脸伤；双双清醒被送广华医院治理。而被踢的一只5岁雄性松鼠狗，没有表面伤痕，事后牠已交还给陈妇，案件交由油尖警区刑事调查队第一队跟进。

资料图片

事发现场为㓥房单位，消息称被捕男女虽为邻居，但素有积怨。今晨10时14许，陈妇外出回家后发现无带锁匙，于门口尝试开门期间，男邻居突然从单位出来，双方随即因噪音问题发生争执。期间有人情绪激动，涉嫌用凳及烧烤夹掷向男邻居，双方继而出手互殴。陈妇在单位内饲养的一只松鼠狗亦被人脚踢。女事主见状，于是报警。

