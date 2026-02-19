珍惜生命｜旺角海富苑59岁妇疑自戕轻生  保安揭发送院救治

旺角海富苑凌晨发生怀疑企图自杀事件。事发于今日（19日）凌晨约0时26分，海庭道2号海富苑海岚阁一名保安员报案，指在大厦梯间发现一名女子昏迷不醒。救护员接报到场，发现姓蔡（59岁）女子倒卧后楼梯位置，旁边有玻璃碎片，颈部及手部受伤。事主当时仍然清醒，随即由救护车送往伊利沙伯医院治理。

警方到场调查，初步相信蔡女在上址怀疑企图以割颈及割腕方式轻生，现场未有检获遗书，案件列作「企图自杀」处理。据了解，事主有身体病纪录，并于住所内留下遗书。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk