珍惜生命｜旺角海富苑59岁妇疑自戕轻生 保安揭发送院救治
更新时间：04:03 2026-02-19 HKT
发布时间：04:03 2026-02-19 HKT
发布时间：04:03 2026-02-19 HKT
旺角海富苑凌晨发生怀疑企图自杀事件。事发于今日（19日）凌晨约0时26分，海庭道2号海富苑海岚阁一名保安员报案，指在大厦梯间发现一名女子昏迷不醒。救护员接报到场，发现姓蔡（59岁）女子倒卧后楼梯位置，旁边有玻璃碎片，颈部及手部受伤。事主当时仍然清醒，随即由救护车送往伊利沙伯医院治理。
警方到场调查，初步相信蔡女在上址怀疑企图以割颈及割腕方式轻生，现场未有检获遗书，案件列作「企图自杀」处理。据了解，事主有身体病纪录，并于住所内留下遗书。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」 丑闻缠身被勒令停工
2026-02-16 20:00 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
2026-02-17 10:38 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
2026-02-17 14:00 HKT