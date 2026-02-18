荃湾海滨公园多辆共享单车遭掟落海 警追缉刑毁狂徒

荃湾发生刑事毁坏案。今日（18日）下午5时许，有途人经过荃湾海滨公园对开海傍，见到有多辆共享单车遭人抛入海中，搁在石滩上，随即报警求助。警员接报到场，列作刑毁案调查，正追缉涉案歹徒。

翻查资料，荃湾海滨公园对开海傍过往亦发生同类案件。去年1月，有10辆共享单车被人抛落荃湾海滨公园对开，部份更搁在石滩上，单车公司职员巡经时发现事件，连忙报警求助，警员到场调查后，将案件列作刑毁案。

