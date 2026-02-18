34岁男涉串谋洗黑钱被还押 肝癌恶化后不治

​东头惩教所一名34岁男性还押在囚人士今日（2月18日）在公立医院因病不治。该名还押在囚人士患有肝癌，一直需要接受院所医院和公立医院治疗及跟进。他于2月5日因身体不适被送往公立医院接受治疗。他于留院期间情况恶化，延至今日上午10时32分证实不治。

该名还押在囚人士于2024年8月因串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪而被还押。惩教署已将事件通知警方，死因裁判法庭将进行死因研讯。