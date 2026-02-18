大年初二｜各区交通持续更新 林村及上山顶道路繁忙 西九站停车场爆满
更新时间：15:49 2026-02-18 HKT
发布时间：15:46 2026-02-18 HKT
发布时间：15:46 2026-02-18 HKT
大年初二，本港多处续有庆祝活动，例如林村许愿节、车公诞及维港烟花等等。各区交通繁忙，当局亦将陆续实施特别交通管制安排。
维港烟花（截至15:48）
运输署表示，香港西九龙站公众停车场现已泊满，市民请使用公共交通工具前往。
另外警方亦提醒市民，太平山顶一带道路已非常挤塞，市民请避免驾车前往山顶，出行前应预早计划行程及尽量使用公共交通工具。
相关报道：农历新年｜年初二烟花下午5时起封路 警方将循不同平台向粤车南下司机交代资讯
林村许愿节（截至15:24）
警方表示，现时林村一带交通繁忙，警方现正实施特别交通安排。前往林村的驾驶人士，须沿吐露港公路北行线，经林锦公路交汇处进入。
