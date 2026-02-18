大年初二‧交通｜港铁荃湾站附近信号设备运作不畅顺 列车服务一度受影响
更新时间：22:16 2026-02-18 HKT
发布时间：15:46 2026-02-18 HKT
大年初二，本港多处续有庆祝活动，例如林村许愿节、车公诞及维港烟花等等。各区交通繁忙，当局亦将陆续实施特别交通管制安排。
维港烟花（截至22:15）
运输署表示，接获港铁通知，由于荃湾站附近有信号设备运作不畅顺，荃湾线的列车服务受到影响。其后港铁指荃湾线列车服务已于晚上9时55分逐步回复正常。
入境处网页显示，各陆路口岸轮候时间正常。另外港铁称，会展站、柯士甸站、高铁西九龙站所有出入口已经重开，为配合警方的人潮管制措施，以下车站出入口仍暂时关闭。
佐敦站：B1, C2, E
尖沙咀站：B1, H, R
尖东站：L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
相关报道：农历新年｜年初二烟花下午5时起封路 警方将循不同平台向粤车南下司机交代资讯
林村许愿节（截至18:58）
警方表示，现时林村一带交通繁忙，警方现正实施特别交通安排。前往林村的驾驶人士，须沿吐露港公路北行线，经林锦公路交汇处进入。
至晚上近7时，警方指林村附近的社山公众停车场已关闭，呼吁前往林村一带人士乘搭公共交通工具。
