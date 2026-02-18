Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大年初二‧交通｜因应人潮管制 多个港铁出口续暂时关闭

突发
更新时间：21:03 2026-02-18 HKT
发布时间：15:46 2026-02-18 HKT

大年初二，本港多处续有庆祝活动，例如林村许愿节、车公诞及维港烟花等等。各区交通繁忙，当局亦将陆续实施特别交通管制安排。

维港烟花（截至20:57）

港铁指，为配合警方的人潮管制措施，以下车站部份出入口暂时关闭：

佐敦站：B1, C2, E
会展站：B1
柯士甸站：D1, D4, E
尖沙咀站：B1, H, R
尖东站：L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
高铁西九龙站：N,

大批市民到维港两岸等睇初二烟花。苏正谦摄
大批市民到维港两岸等睇初二烟花。苏正谦摄

运输署表示，香港西九龙站公众停车场现已泊满，市民请使用公共交通工具前往。

另外警方亦提醒市民，太平山顶一带道路已非常挤塞，市民请避免驾车前往山顶，出行前应预早计划行程及尽量使用公共交通工具。

相关报道：农历新年｜年初二烟花下午5时起封路 警方将循不同平台向粤车南下司机交代资讯

 

林村许愿节（截至18:58）

警方表示，现时林村一带交通繁忙，警方现正实施特别交通安排。前往林村的驾驶人士，须沿吐露港公路北行线，经林锦公路交汇处进入。

至晚上近7时，警方指林村附近的社山公众停车场已关闭，呼吁前往林村一带人士乘搭公共交通工具。

