秀茂坪邨92岁老翁食汤圆 骾喉昏迷送院亡

秀茂坪秀茂坪邨秀华楼一单位，今（18日）年初二早上约9时，姓宋（92岁）老翁进食汤圆时，疑骾喉晕倒，其家人大惊立即报案，救援人员接报到场，宋伯昏迷被送往联合医院，惜经抢救后被证实死亡。其死因有待验尸后确定。

事主被送往联合医院抢救无效。

长者安居协会表示，随年纪增长，长者舌头、喉咙及食道的肌肉和神经系统衰退，加上可能受肌少症、柏金逊症、认知障碍症和脑中风等慢性疾病影响，从而导致吞咽困难。

而汤圆以糯米粉和莲蓉等较「黐牙」和「黏喉」的材料制成，吞咽时容易黏著喉咙和食道，进食时万一「落错格」，便有机会出现肺炎，若不小心「骾喉」，甚至会气促及窒息，导致即时的生命危险。

急症科医生指出，丸类食物的大小刚刚好塞住气管，吐不出来，可引致无法呼吸，有机会缺氧窒息并破坏脑细胞，若长时间缺氧会昏迷，脑细胞受损严重的话，最严重致脑肿而死亡。

医生指出，若有人鲠喉，并已昏迷，首3至5分钟是救人黄金时间，旁人除了报警，可以把他的身体稍微倾前，然后在背部「鸡翼位」中间用掌心大力拍打一下，让其把食物吐出。