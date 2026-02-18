海关关长走访多个管制站了解工作情况 确保各口岸人流货流畅顺

当家家户户欢度新春、共聚天伦之际 ，仍有一群海关人员坚守岗位为市民把守各个关口，确保各个边境管制站运作顺畅。除夕当日及大年初一，海关关长陈子达走访多个管制站，探望当值同事，了解前线工作情况，确保各口岸人流与货流畅顺，让市民与旅客能安心出行，欢度佳节 。

大年初一关长陪同政务司司长陈国基及保安局局长邓炳强，到落马洲支线管制站探望前线人员，向坚守岗位的同事表达感谢与支持。

此外，内地纪录片将会在今晚（18日）播出《生命线》第二集，介绍海关应用多种高科技产品，有效针对危害国家安全物品进出香港。从CT扫描货柜到水下精准抓取，每一项高科技手段，都让违禁品无处遁形。