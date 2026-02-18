有片｜屯赤隧道私家车高速猛撞的士 「弹波子」波及另一车 2人受伤

今日（18日）早上9时56分，屯门-赤𫚭角隧道往机场方向的管道内发生车祸，一辆私家车与一辆载客的绿色新界的士相撞，继而再波及另一辆私家车。的士司机报称胸口及颈痛受伤，的士女乘客同受轻伤，警方正调查意外原因。

从网上的车Cam影片所见，事发时新界的士沿屯赤隧道管道的快线行驶，期间尾随之涉事私家车突然高速驶至，猛撞的士车尾，将的士推行。惟私家车继而「弹波子」式越过旁边慢线，撼向一辆蓝色私家车的车身，并余势未止撞向隧道的左边墙身，再反弹返回快线撞及新界的士的左边车身。的士司机受伤，幸可以自行下车。