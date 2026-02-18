佐敦非籍情侣酒后感情争执互殴 男子遭扑爆头 双双被捕

佐敦宁波街27号，今（18日）早上7时24分，一名非洲籍男子报案指他与女友争执后，遭酒醉女友用玻璃樽及电磁炉袭击其头部。警员接报到场，发现45岁男事主头破血流，将他送院治理；惟经调查后相信他亦曾以手袭击女友，以涉嫌普通袭击将他被捕。而其女友则涉袭击至造成身体伤害罪及藏有攻击性武器被捕。案件交由油尖警区刑事调查队第三队跟进。

现场案发大厦地下及楼上一单位外的地面均遗下血迹，相信男事主遭女友扑爆头淌血，他逃出单位走到楼下报警求助。据了解，被捕男子与其44岁女友同为非洲籍，事发时两人在宁波街27号一单位饮酒，期间因感情问题发生冲突。男事主用手打向女友的头部，而女友则用生果刀指吓他，并用玻璃樽及电磁炉袭击他的头部。男事主头部流血及手指鎅伤，于是报警。