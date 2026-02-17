美孚新邨无食水｜水务署安排水车派水袋助抢修 居民大喊唔方便：净系想快啲有返水

大年初一美孚新邨内部有私人喉管渗漏，导致第5及第6期部分大厦的食水供应受影响，水务署随即派员到场抢修及派水袋，关爱队亦在场协助居民排队。有居民表示新年无水用非常不方便，「今晚原本要煮饭，如果出街食要慢慢揾（餐厅），都唔知点解会无水，净系想快啲有返水」。

相关新闻 : 大年初一︱美孚新邨爆食水喉 管理处指假期无师傅 市民「扑水」水务署派水袋救急

《星岛头条》下午到场了解，见到水务署安排水车及水缸，关爱队亦在场协助居民排队取水，现场有零星市民排队，每人可以取走两个水务署人员所派发的水袋。据了解，第五期12座一节直径约6吋的食水喉管爆裂，有工程人员已将损毁喉管拆除，准备更换新喉管，尽快恢复供水。

有居民表示今日外出拜年后返回美孚新邨，始知大厦无食水供应，大感不方便。居民连女士指今日原本要在家中煮晚饭，讵料现时无水用，只能落楼取水，「如果出街食要慢慢揾（餐厅），都唔知点解会无水，净系想快啲有返水…至于冲凉就去第二间屋啦」。另外，居民蔡小姐指虽然大厦没有食水供应，但对她影响不算太大，「对我日间影响唔系好大，都系去亲戚屋企，可能今晚要去亲戚屋企冲凉，希望今日之内有水啦，而家拎定两包水先」。

水务署于社交平台「滴惜仔」表示，美孚新邨因屋苑内部私人喉管渗漏，导致第5及第6期部分大厦的食水供应受影响。由于屋苑管理处表示在农历新年假期期间未能调派合适维修人员紧急修理上述私人喉管，故应屋苑管理处的请求，水务署的工程团队已派员协助屋苑管理处抢修上述私人喉管，以尽快恢复食水供应。另外，水务署正与屋苑管理处紧密联系，并已为受影响用户提供临时食水。