粉岭凌晨两帮人互殴 再上演飞车追逐 一青年遭斩伤自行求医

突发
更新时间：22:44 2026-02-16 HKT
发布时间：22:44 2026-02-16 HKT

粉岭晖明路近雍盛苑回旋处，今日（2月16日）凌晨1时许有两帮人先是口角，继而互相袭击，途人见状大惊报警求助，众人在警方到场前，登上各自接应车辆离去。随后，其中两部涉案私家车沿马会道西行追逐，其中一车挨撞，于马会道21号对开失控撼栏并起火。消防其后赶至，将火救熄。

警方经初步调查，相信前方私家车于马会道21号对开，挨撞失控撼栏。随之，后方车辆一名男凶徒落车，以利器袭击前车的21岁姓文男青年，得手后随即返回后车逃去。遇袭青年手及腿伤，自行到北区医院接受治理。目前案件列作伤人，由大埔警区反三合会行动组跟进，追缉凶徒下落。

