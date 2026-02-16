Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖东假表行偷表案 潜逃澳门骗徒遭递解返港 累计5男落网

突发
更新时间：21:54 2026-02-16 HKT
发布时间：21:54 2026-02-16 HKT

尖东半岛中心去年8月有骗徒开设假表行，利用「魔术夹万」及「练功券」呃走值450万元的两名表，警方去年拘捕主谋及接应司机。事隔约半年，至今日（2月16日）警方交代最新案件进展，表示除去年年底再拘捕两男之外，事发当日潜逃澳门的男同党亦于今日遭递解返港，本港警方晚上将他拘捕，案件至今累计5男落网。

警方最先于去年8月8日拘捕两男，分别为去年拘捕两男，分别为主谋及接应司机。至今日警方称，经深入调查后，曾于去年11月26日及12月1日，再拘捕多两名本地男子（20及23岁），同涉嫌串谋诈骗，他们已获准保释候查，须于今年2月下旬及3月上旬向警方报到。

相关报道：尖东假表行「魔术夹万」偷$450万两名表 警查天眼拘两本地男 据悉同党潜逃澳门落网

另外，事发当日潜逃澳门被司警拘捕的一名58岁本地男子，今日被递解出境。香港警方今晚约7时15分于港澳码头拘捕该男，涉嫌串谋诈骗。他将会被暂控一项「串谋诈骗」罪，案件将于2月18日在西九龙裁判法院提堂。

案发于去年8月4日，两名内地男子携带总值逾450万元的两只名表，到尖东半岛中心一假冒手表维修店放售，遭骗徒以特制保险箱及「练功券」假钞设局骗走名表，期间疑犯更施展「穿墙术」经暗门遁走。警方经翻查「锐眼计划」在内的闭路电视锁定疑犯，迅速拘捕主谋及接应司机，并起回其中一只名表及6万元赃款。

另外案中亦有一名58岁男同党，案发当日港珠澳大桥潜逃往澳门。然而他涉及澳门境内另一宗诈骗名表案件，入境之际便被澳门司警制服拘捕。在澳门一案中，疑犯同样是针对内地卖家，利用假表行和「练功券」假钞骗走名表，手法几乎如出一辙。

相关报道：假表行「练功券」骗案澳门再现 内地妇失逾$300万名表 澳警拘一港男

