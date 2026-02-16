机场海关拘槟城抵港两贩毒男 检900万元可卡因

香港海关人员昨日（2月15日）在香港国际机场，先后截查两名均由马来西亚槟城抵港的男旅客（56及60岁），关员清关时在他们行李各发现5公斤怀疑可卡因，遂将他们拘捕。两宗案件毒品市值共约900万元，两男已各被控一项贩运危险药物罪，两案将于2月18日在西九龙裁判法院提堂。

海关会根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。海关呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

涉案可卡因。海关图片