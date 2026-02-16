入境处全港打击非法劳工拘36人 包括巡查年宵拘12黑工6雇主

入境处于过去一个多星期（2月6日至15日）在全港多区打击非法劳工，包括联同警务处的「冠军行动」、联同食环署及康文署的「惊愕行动」，及联同警务处和海关的联合行动。各场行动共拘36人，包括24名怀疑非法劳工、9名雇主及3名协助教唆者。其中在巡查年宵市场的行动中，入境处拘捕了12名怀疑黑工及六名雇主。

入境处表示，在各区年宵市场的反非法劳工行动中，调查人员巡查多个摊档，拘捕了12名怀疑非法劳工（4男8女，18至52岁），被捕时正在摊档从事销售，涉嫌聘用非法劳工的6名雇主（2男4女，33至49岁）亦被捕。执法同时，入境处亦安排宣传车及职员，到全港各区向年宵市场档主及其他商户派发宣传单张，呼吁切勿聘用非法劳工。

其他反黑工行动中，调查人员亦搜查多个目标地点，包括食肆、零售店及车房等，拘捕另外12名怀疑非法劳工（3男9女，20至54岁）。被捕黑工从事洗碗、车场技工、搬运等工作，当中2男2女持「行街纸」，其中一女同时涉嫌行使及管有伪造身份证。与此同时，入境处亦拘捕3名雇主（2男1女，35至65岁，及3名涉嫌协助教唆的男子（42至45岁）。

目前调查仍在继续，入境处不排除有更多人被捕。入境处呼吁市民，可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真2824 1166、电邮[email protected]，或登入入境处网址利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。