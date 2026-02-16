上水古洞九巴路口无转弯 直铲花槽险撞医院地盘 车长暂停职务
更新时间：12:40 2026-02-16 HKT
发布时间：12:18 2026-02-16 HKT
发布时间：12:18 2026-02-16 HKT
上水发生巴士意外。今日（16日）早上11时31分，一辆九巴在青山公路古洞段与粉锦公路交界失事，铲上北区医院对开的路边花槽，更险撞向医院新北翼工程地盘。巴士搁在花槽石壆停下，救援人员接报到场救援，幸证实无人受伤。
从网上的车Cam片段所见，当时涉事九巴沿青山公路行驶，当驶至粉锦公路交界时本应右转，但巴士没有转弯，直驶铲上花槽石壆。事件中有花槽洒水系统损毁，警方列作交通意外有政府财物损毁案件，正调查事故原因。
九巴回复《星岛头条》查询表示，今早近11时30分，一辆往上水（清河）的76K路线九巴，驶至青山公路 – 古洞段及粉锦公路交界时发生交通事故，事件中无人受伤。九巴已即时暂停车长驾驶职务，并会调查事故原因。
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT