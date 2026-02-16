上水古洞九巴路口无转弯 直铲花槽险撞医院地盘 车长暂停职务

上水发生巴士意外。今日（16日）早上11时31分，一辆九巴在青山公路古洞段与粉锦公路交界失事，铲上北区医院对开的路边花槽，更险撞向医院新北翼工程地盘。巴士搁在花槽石壆停下，救援人员接报到场救援，幸证实无人受伤。

从网上的车Cam片段所见，当时涉事九巴沿青山公路行驶，当驶至粉锦公路交界时本应右转，但巴士没有转弯，直驶铲上花槽石壆。事件中有花槽洒水系统损毁，警方列作交通意外有政府财物损毁案件，正调查事故原因。

九巴回复《星岛头条》查询表示，今早近11时30分，一辆往上水（清河）的76K路线九巴，驶至青山公路 – 古洞段及粉锦公路交界时发生交通事故，事件中无人受伤。九巴已即时暂停车长驾驶职务，并会调查事故原因。