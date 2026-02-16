Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大湾区航空飞台北遇大雾 盘旋7圈折返加油 航程变逾7小时乘客叫苦

突发
更新时间：06:57 2026-02-16 HKT
发布时间：06:57 2026-02-16 HKT

大湾区航空一班由香港飞台北的航班，原订周日（15日）晚上从香港国际机场出发，预计只需约2小时抵达桃园国际机场，却因桃园机场周边浓雾弥漫，能见度一度低至300米，班机无法降落，须折返香港国际机场加油。航班于今日（16日）凌晨2时许再次起飞，于3时许抵达台北机场，原定约2小时的航程变成逾7小时。

涉事的为大湾区航空HB706班机，原定周日晚上8时10分起飞前往台北，客机前往台北期间由于大雾关系，客机在新竹外海盘旋等待天气好转。根据Flightradar24追踪资料，客机在空中绕了7个圈，由于油量接近警戒线，机师决定折返香港国际机场加油。飞机于凌晨0时45分左右安全返抵香港，经快速加油及检查后，在凌晨2时15分再度起飞，并在凌晨3时半左右顺利降落桃园机场。整个过程令乘客总飞行时间超过7小时，远超原定行程。

飞机于凌晨0时45分左右安全返抵香港，凌晨2时15分再度起飞，并在凌晨3时半左右顺利降落桃园机场。Flightradar24.com截图
大湾区航空前往台北桃园机场客机，因天气原因延误。资料图片
客机于凌晨2时15分再度起飞，并在凌晨3时半左右顺利降落桃园。Threads @ ireneirene9319 影片截图
回程的HB707航班亦受波及，延至凌晨4时25分从桃园出发，清晨6时01分才返抵香港。

有乘客在社交平台诉苦，指「坐了几个钟头，全身超不舒服」，直言「香港飞台北变飞澳洲」，连同出门时间已耗近9小时，「身心俱疲」，质疑航空公司处理不当。不过部分网友留言反驳：「天气恶劣系不可抗力，桃机大雾盘旋冇油先折返，航空公司又唔系故意耍你，关佢咩事？」

