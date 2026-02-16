惊吓画面｜荃湾金毛男当街持刀指骂垃圾车司机　路人惊惶走避

警方于周六（14日）下午接获垃圾车职员报案，指一名男子在荃湾街头破坏垃圾车。据了解，该名52岁姓梁男子疑因不满清洁工作，先在川龙街拿取3条长约90厘米的铝条及一支长约50厘米的木棍，向一辆正在作业的垃圾车猛力扑打。其后，他更闯入附近一间冻肉舖，掠走一把长约30厘米的西瓜刀及一把长约24厘米的剪刀，再次折返现场，继续破坏垃圾车。

事隔一日，案发过程曝光。根据网上流传事发片段，涉事垃圾车当时驶离垃圾站后打死火灯，停在路中。一名身穿黑衣黑裤、染金发男子手持西瓜刀从冻肉舖步出，情绪激动，持刀指向垃圾车司机并高声指骂。司机见状立即关上车窗，期间曾向对方作出手势示意。

其后，梁男持刀转身走上行人路，现场多名围观市民被吓至急忙走避，场面一度混乱，幸事件中无人受伤。梁男最后走入附近一条巷内，影片至此结束。

事件发生于接近下午2时，警方其后在联仁街找到梁男，并以涉嫌「藏有攻击性武器」及「刑事毁坏」将其拘捕。