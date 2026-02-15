葵涌邨夏葵楼全幢停电 约700户受影响 大批住户摸黑落楼逃生

葵涌邨夏葵楼今日（15日）晚上突然停电，逾700户受影响。有网民表示，晚上9时半左右，夏葵楼地下大堂旁边的机房突然传来一声巨响，之后冒出白烟，全幢楼随即停电。据了解，有人一度被困升降机内，亦有长者指呼吸机电量过低，需要警方协助。

现场所见，整幢夏葵楼除后楼梯及大堂外，所有单位乌灯黑火，逾百名居民自行疏散至对开空地，消防接报到场协助疏散，房屋署的人员亦在场检查机房。至晚上10时半左右，多名居民陆续返回自己寓所。

据了解，夏葵楼机房疑因天花漏水，导致全幢大厦「断电」，工人现时用帆布遮挡，并进行抢修。中电回复事件表示，电力供应正常。《星岛头条》正就事件向房屋署查询。