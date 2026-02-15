警一周接逾200宗网购骗案涉款达$1000万 吁办年货慎防假网店

年近岁晚，又到市民出外办年货的时候。警方指往年网骗高危货品包括盆菜、海鲜、鲍参翅肚及贺年礼盒。过去一星期，警方共接获逾 200 宗网上购物骗案，骗款金额超过1,000万港元。

警方表示，骗徒经常开设「假专页」冒充知名商户，更盗用其头像、货物图片及贴文内容，效果与真商户非常相似，以假乱真，提醒市民「假专页」的建立日期与真商户有所分别，无实体店地址或 地址错误；贴文内容及相片大多从「真专页」撷取；按赞、留言或关注者大多来自世界各地，制造多人光顾假象；更改贴文日期，假扮较早发布；需要转账至个人户口。

警方提醒市民，不要因一时心急或贪平而误堕骗徒陷阱，建议落单前应查看网上店舖的货品评价，以辨识真假；应尽量选择实体店舖或面交，以减低受骗风险；无论以任何形式转账，在付款前必先判断真伪，并小心核对付款资料；卖方若要求过数至私人户口应小心考虑；在付款前可使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险，如有任何怀疑，应立即终止交易。