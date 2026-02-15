Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新春前夕新界北反交通违例 扣10非法改装车

突发
更新时间：16:02 2026-02-15 HKT
发布时间：16:02 2026-02-15 HKT

新界北总区交通部执行及管制组特遣队于农历新年假期前（2月14日及15日）加强执法打击交通违例事项，在区内进行代号「火炬」（FOSSINGTON）的行动，重点打击非法改装、超速驾驶及其他相关罪行。行动期间，人员于屯门公路、深圳湾公路大桥、吐露港公路、大美督、鹿颈路及新娘潭路一带截查约50辆怀疑涉及非法改装的私家车及电单车。

经初步检验后，其中7辆私家车及3辆电单车怀疑经非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉案车辆已被扣留于大榄涌车辆检验中心待进一步检验。此外，人员亦向另外20部涉事车辆发出欠妥车辆报告。人员亦侦测到约200辆车辆超速行驶，并将会向有关司机发出告票。人员亦就其他交通违例项共发出约100张定额罚款通知书。

 

