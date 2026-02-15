吉隆坡来港航机现「机舱老鼠」 另一航班乘客吸烟兼作不雅行为 2内地男被捕

警方表示，机场警区昨日（14日）接获报案，指一名男乘客在一班由吉隆坡飞往香港的航班上，将手提行李放在座位上方的置物柜，其后发现行李内有总值约2.5万港元的外币现金不翼而飞，怀疑被人盗去。

机场警区人员接报到场，经初步调查，拘捕一名35岁内地男子，他涉嫌盗窃正被扣留调查。案件交由机场警区刑事调查队第一队跟进。

另外，机场警区于同日接获另一宗报案，指在一班由南非飞往香港的航班上，发现一名内地男乘客涉嫌在洗手间内吸烟，并且在机舱走廊上作出不雅行为，引起其他乘客不安，影响机上秩序。

机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕一名39岁的内地男子，他涉嫌两度违反《航空保安条例》，已获淮保释候查。案件交由机场警区刑事调查队第五队跟进。