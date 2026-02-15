Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吉隆坡来港航机现「机舱老鼠」 另一航班乘客吸烟兼作不雅行为 2内地男被捕

突发
更新时间：14:31 2026-02-15 HKT
发布时间：14:31 2026-02-15 HKT

警方表示，机场警区昨日（14日）接获报案，指一名男乘客在一班由吉隆坡飞往香港的航班上，将手提行李放在座位上方的置物柜，其后发现行李内有总值约2.5万港元的外币现金不翼而飞，怀疑被人盗去。

机场警区人员接报到场，经初步调查，拘捕一名35岁内地男子，他涉嫌盗窃正被扣留调查。案件交由机场警区刑事调查队第一队跟进。

另外，机场警区于同日接获另一宗报案，指在一班由南非飞往香港的航班上，发现一名内地男乘客涉嫌在洗手间内吸烟，并且在机舱走廊上作出不雅行为，引起其他乘客不安，影响机上秩序。

机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕一名39岁的内地男子，他涉嫌两度违反《航空保安条例》，已获淮保释候查。案件交由机场警区刑事调查队第五队跟进。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
16小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
4小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
7小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
20小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
9小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
3小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
3小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
20小时前