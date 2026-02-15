珍惜生命｜大角咀20岁青年堕楼 伏尸大厦平台 疑受学业问题困扰
更新时间：17:19 2026-02-15 HKT
发布时间：13:53 2026-02-15 HKT
大角咀有人堕楼死亡。今日（15日）早上11时04分，一名男子被发现倒卧在必发道46号福和大楼A座一平台上，身旁遗下大滩血迹。救援人员接报到场，发现男子已当场死亡。
警方经初步调查，证实事主为一名20岁姓杜青年，为上址住户，相信他从单位堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，青年疑受学业问题所困扰。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
