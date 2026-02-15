珍惜生命｜大角咀20岁港大青年堕楼 伏尸大厦平台 疑受学业问题困扰

大角咀有人堕楼死亡。今日（15日）早上11时04分，一名男子被发现倒卧在必发道46号福和大楼A座一平台上，身旁遗下大滩血迹。救援人员接报到场，发现男子已当场死亡。

警方经初步调查，证实事主为一名20岁姓杜青年，为上址住户，相信他从单位堕下。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，青年于就读香港大学，近日曾向家人表示疑受学业问题所困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk