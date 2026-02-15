Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜大角咀男子堕楼 伏尸大厦平台

突发
大角咀有人堕楼死亡。今日（15日）早上11时04分，一名男子被发现倒卧在必发道福和大楼一平台上，身旁遗下大滩血迹。现场是必发道42至52号，警员接报到场发现男子已当场死亡，最初列作尸体发现案件，惟经初步调查后相信事主堕楼致死，将案件改列有人从高处堕下，正调查死者身份及事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

