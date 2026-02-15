天耀邨6旬汉疑失业困扰 飞堕平台死亡

天水围发生堕楼事故。周六（14日）下午5时许，警方接获天耀邨耀华楼保安报案，指一名男子倒卧上址平台，怀疑他从高处堕下。

救援人员接报到场，惜63岁姓刘男子已当场死亡。警方在场未有检获遗书，经初步调查证实刘男为上址住户，并在一梯间发现他的拖鞋，相信他从梯间堕下。

据知，事主近期受失业困扰，曾向妻子透露有自杀念头，其死因有待验尸确定，案件交由天水围分区杂项调查队继续跟进。



防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk