丽星邮轮故障｜船公司指领航星号已准备就绪 周日年廿八可复航

突发
更新时间：16:54 2026-02-14 HKT
发布时间：16:54 2026-02-14 HKT

丽星邮轮旗下「领航星号」昨日（2月13日）因技术问题取消行程，其间海运大厦码头大批乘客曾轮候多时并鼓噪。丽星邮轮今日（2月14日）回复《星岛头条》查询时表示，目前邮轮已全面准备就绪，将按原定计划于周日（2月15日、年廿八）恢复服务。

领航星号于昨日下午开始出现技术问题，入夜初时船舱仍是乌灯黑火，晚上9时许船公司宣布行程取消，及至晚上10时许，邮轮恢复灯光。至今日，丽星邮轮发言人表示，领航星号2月13日出现运作中断后，现已完成必要系统检查，当日航程取消是根据既定安全程序采取预防性措施。邮轮现已全面准备就绪，将按原定计划于2月15日恢复服务。

相关报道：丽星邮轮「领航星号」故障滞停海运大厦 逾千乘客排足5个钟食白果 船公司致歉退款

丽星邮轮强调，乘客安全与舒适一直是其最首要考虑，所有受影响乘客已获个别通知，船公司并已提供适当协助及灵活安排，以满足他们需求。船公司将一如既往、坚定致力为乘客提供安全及愉悦旅游体验，感谢乘客及合作伙伴在此期间的理解与耐心，并期待再次欢迎各位登船。

旅游事务署早前表示，在知悉邮轮因技术故障有延误后，已立即要求邮轮公司妥善为等侯乘客作出适当安排，并派员到海运码头了解情况，以及与邮轮公司保持密切联系，跟进事态发展。当邮轮公司决定取消行程后，署方亦已立即敦促邮轮公司做好善后工作。邮轮公司已经即时通知受影响乘客相关安排和赔偿方案。受影响的旅客可向邮轮公司或旅行代理商查询。

相关报道：丽星邮轮故障｜广州来港旅客扫兴而归 行动不便长者出游变受罪

