警一连3日新界南打击酒毒驾8人被捕 一人为通缉犯 另侦测逾百部车超速

新界南总区交通部执行及管制组人员2月11至13日一连3日在区内展开代号「飞盾」（FASTSHIELD）的执法行动，重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后驾驶及毒后驾驶等严重交通罪行。行动中，人员共拘捕8名本地男子，年龄介乎29至76岁，涉嫌酒后驾驶，他们已获准保释候查，须于三月上旬向警方报到，人员亦发现一名本地男子为被通缉人士。



另外，人员于一名由29岁姓吴本地男司机驾驶的私家车上检获一批怀疑毒品，包括约1057克怀疑大麻花、约384克怀疑大麻精、约50粒怀疑大麻糖及约2克怀疑氯胺酮，检获的毒品总市值约15万元。人员遂拘捕该名男司机，涉嫌「贩运危险药物」，他现正被扣留调查。



此外，人员侦测到128辆车辆超速行驶，将会向有关司机发出告票。人员亦发现15辆私家车怀疑经过非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉事车辆已被扣留在大榄涌车辆扣留及检验中心作进一步检验。人员同时亦发出8张欠妥车辆报告。

警方一连3日在新界南重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后驾驶及毒后驾驶等严重交通罪行。警方提供

警方一连3日在新界南重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后驾驶及毒后驾驶等严重交通罪行。警方提供

警方一连3日在新界南重点打击超速驾驶、非法改装车辆、酒后驾驶及毒后驾驶等严重交通罪行。警方提供