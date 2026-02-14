警方深水埗打击「揾快钱」罪案 三星期拘59男女 包括电骗集团骨干

因应深水埗警区内「揾快钱」案件占整体罪案约四分一，而「猜猜我是谁」电骗在今年1月有上升趋势，深水埗警区刑事部过去3星期（1月25日至2月13日）展开代号 「风宪」行动，打击「揾快钱」相关罪案。

深水埗警区刑事部总督察郑骐锋表示，行动中警方以「串谋欺诈」、「店舖盗窃」、「爆窃」、「扒窃」、「杂项盗窃」等罪合共拘捕了50男9女（17至76岁）。被捕人牵涉共65宗案件，涉案金额超过400万元。

深水埗警区刑事部总督察郑骐锋（左）及深水埗警区情报组督察陈静怡（右）。曾志恒摄

其中，深水埗警区情报组督察陈静怡提到拘捕一名诈骗集团骨干详情。去年11月至今年1月间，深水埗区内一个电骗集团有8名成员落网。其后，情报组针对该集团搜集情报，包括翻查政府「锐眼计划」在内的大量闭路电视，锁定一名集团骨干，并于1月28日于将军澳区，将他以及一名受其操控收取受害人金钱的傀儡拘捕。

重案组跟进后，发现最新两名被捕人另涉7宗电话骗案，涉款120万元。他们早前已被控串谋欺诈，已于西九龙裁判法院提堂。

警方呼吁店舖加强防盗措施，例如安装高清闭路电视、防盗闸门等等；职员也要提高警觉，留意可疑人士。另外警方提醒市民，尤其是长者如接获陌生电话，声称为亲友索取金钱，应该保持冷静并向亲友及有关警署核实；本港或内地执法机构并不会要求市民在街上缴交保释金；如有怀疑可致电防骗易18222热线或报警求助。