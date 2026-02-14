马鞍山24岁女子家中烧炭亡 朋友揭发惜太迟
更新时间：23:58 2026-02-14 HKT
发布时间：16:26 2026-02-14 HKT
发布时间：16:26 2026-02-14 HKT
今日（14日）下午2时许，警方接获一名女子报案，指其24岁（姓吕）女友人在马鞍山恒信街2号富安花园的寓所内烧炭自杀，昏迷不醒。
救援人员到场，发现女事主倒卧在上址一房间，旁边有一盘烧过的炭，她昏迷被送往沙田威尔斯亲王医院抢救，可惜最终不治。警方于现场检获遗书，女事主死因有待验尸后确定。警方正调查女子轻生原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
