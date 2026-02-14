警新界北反黑扫14K胜和场所　拘66人

新界北总区反三合会行动组于本月9日至13日进行代号「潜影」的反三合会执法行动，捣破元朗区两个三合会团伙操控的多个非法场所，包括两个位于工厂大厦的无牌酒吧、两个非法赌博场所，以及两个非法加油站，警方拘捕66人，据了解，涉案两个三合会团伙为和胜和及14K。

被捕22男44女（20至71岁），涉嫌「无牌售卖酒类饮品」、「无牌藏有酒类饮品可作贩卖用途」、「营办或管理非法赌场」及「在赌场内赌博」等罪。

新界北总区反三合会行动组总督察沈灏旻表示，为打击元朗区内两个比较活跃的三合会团伙，警方作出一个针对性行动，借此打击团伙活动和削弱其收入来源。行动中，警方检获现金46,034元、音响设备、赌具和卡拉 OK 装备等，市值约港币3.7万元。警方亦联同消防处，在两个非法加油站（其中一个在打鼓岭）检获约4800公升汽油，市值约14万港元。

沈表示，警方留意到不法份子会用工业大厦单位作无牌酒吧，原因是租金比较便宜及位置较隐蔽。沈提到，警方发现早前有涉及三合会的暴力案件中，有些是因无牌酒吧争执而引起。据了解，该批无牌酒吧需要预约，也需要有人介绍方可内进。

他强调，警方除了突击搜查无牌酒吧外，如工业大厦业主违反租赁条例，将工业大厦单位用作非工业用途，将会转交地政署跟进，包括发出警告信，甚至钉契。警方会继续联同各个政府部门，去全方位去打击非法活动。

新界北总区反三合会行动组高级督察胡诺轩呼吁，市民切勿光顾非法加油场，因为非法加油场通常是未有按认可的安全标准建造，且缺乏专业消防设施，一旦发生火灾，后果非常严重，甚至可能造成严重的人命伤亡。

根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，非法提供或控制受管制物质用于加油业务属违法行为，违者可被判处高达10万港元罚款及6个月监禁。

根据香港法例第148章《赌博条例》，任何经营或协助经营非法赌场的行为，一经定罪，可被判处高达500万港元罚款及7年监禁。赌博条例亦明确禁止任何人在赌场内赌博，违者可被判处高达5万港元罚款及监禁9个月。业主及租客若明知而容许其场所被用作赌场，同样会面临严重的法律后果。