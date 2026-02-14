北上办年货成风 海关呼吁：切忌携兰花入港
更新时间：13:16 2026-02-14 HKT
港人北上浪费成风，甚至在内地办年货，但切忌不要携带兰花入港。香港海关表示，兰花属于濒危物种，不可以带返香港，千祈不好相信其他人，千祈不好贪平，在未领有许可证的情况下进出口兰花，均属违法。
根据《保护濒危动植物物种条例》（第586章），实施《公约》的规定。在条例下，任何人进口、出口、再出口或管有濒危动植物（包括其部分和衍生物），均受许可证制度规管。任何人违反条例有关规定即属违法（即使并非作商业用途）。一经定罪，最高可被判罚款1,000万元及监禁十年，有关物品亦会被没收。
