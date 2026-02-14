春节临近 将军澳警区反爆窃 小型无人机队高空侦察

农历新年将至，市民或于节日期间外出庆祝，住所有机会让贼人有机可乘。有见及此，将军澳警区昨日（13日）起展开代号「卷声」（MICROLLER）的反爆窃行动，行动将会在农历新年期间持续。

将军澳警区军装巡逻小队、特遣队、野外巡逻队、警民关系组、东九龙总区机动部队及冲锋队展开联合反爆窃行动，巡查区内爆窃黑点、搜查山上隐蔽位置及不法分子可能匿藏的地方、在不同的时段设立路障截查可疑车辆。人员亦向乡村村民派发单张及提醒离家前锁好门窗。警察小型无人机队在高空侦察，配合地面人员行动，而水警东分区人员亦在沿岸海面巡逻。



将军澳警区一直透过「岭堡行动」的社区计划，提高乡郊居民的防罪意识。计划设有二十四小时专线及即时通讯软件发放防罪资讯，成员包括特遣队警员、村代表、屋苑物业管理人员，以及不同乡村的村民等。警方通过通讯软件，将罪案相关的资讯迅速传达给村民；村民如遇到可疑人士或怀疑罪案发生，亦可以透过通讯软件传达给警方，借此建立一个完善的防罪网络。



警方将继续与社区维持紧密沟通，防止及打击爆窃案件，保障市民的生命财产。警方鼓励巿民及物业管理保安人员与警方保持紧密联系，并加强住宅保安及防盗措施，妥善保管贵重财物，以免让匪徒有机可乘。



警方呼吁将军澳区的居民，如遇到可疑人士或怀疑罪案发生，请立即致电将军澳警区特遣队热线62774500提供资料；如遇危急情况，则应立即致电999报警求助。