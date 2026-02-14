网红刘马车疑冒充通利琴行代言人涉欺诈被捕　今早提堂

网红刘马车涉嫌讹称是通利琴行代言人，昨（13日）在天水围被捕，警方在其住所检获一个怀疑属于他人的钱包。经调查后，以涉嫌「欺诈」、「拒捕」及「盗窃」将他拘捕。刘马车已被暂控一项「欺诈」罪及一项「阻碍警务人员执行职务」罪，案件将于今日（14日）上午在九龙城裁判法院提堂。

刘马车前日（12日）在其社交平台Threads上，自称是通利琴行代言人，又讹指消费者购物时，说出特定标语即可获优惠。帖文一出随即引起网民讨论，通利琴行昨日（13日）回复查询时，强调与其绝无关系，又称事件已交警方处理。警方表示，调查后以涉嫌诈骗拘捕刘马车，期间刘马车曾拒捕，警员将他控制后搜屋，再揭发他涉嫌盗窃。

刘马车在Threads平台发帖，自称是「通利琴行代言人」，获琴行「提供了平台和资源」，让他能「发挥自身的音乐才华」。刘马车又提到，消费者如到琴行说出「支持马车的音乐梦」，购买乐器课程「即可享有8折优惠」。帖文中，刘马车也上载了多幅在琴行尖沙咀分店的自拍照。

帖文一出引起网民讨论，大部分人都认为他是胡说八道，称「准备又被人告，然后又坐过」、「正常都唔会有商家揾佢做代言人」、「信你嘅人，应该当年都信去麦当劳，讲『我系你老豆』有特别餐送」；不过也有人似乎信以为真，称「成个品牌Cheap晒」、「想引发公关灾难」。

通利琴行回复查询时称：「本公司与该名人士绝无任何关系 ，该名人士的言论并不属实，及不代表本公司立场。此事已经转交给警方处理。」另外，刘马车2月13日上午也在YouTube个人频道直播，指自己遭数名警员拍门调查。

警方表示，本月12日，接获尖沙咀一公司职员报案，指有人怀疑在社交媒体讹称为该公司的代言人。油尖警区刑事调查队第五队人员根据情报分析，锁定一名29岁男子，本月13日在天水围拘捕该男。

行动期间，该男子情绪激动且拒绝合作，经警方控制后才恢复平静。警员其后在该名男子的单位中检获一个怀疑属于他人的钱包。经调查后，该名男子涉嫌「欺诈」、「拒捕」及「盗窃」被捕。案件中，报案人没有金钱损失。