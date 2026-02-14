情人节｜市民过节情花年花一齐买 花店负责人：今年生意做唔切

今日(14日)是情人节，不少人会向爱侣送赠鲜花示爱，而今年情人节适逢周六，且临近农历新年，究竟花店的生意有何影响？《星岛头条》记者今早到旺角花墟了解，有市民表示，今年买花送太太的同时，会「顺便买埋年花」。有花店负责人称，今年因情人节贴近农历新年，同时多人订情花及年花，「生意做唔切」。

卉丰化业负责人梁女士接受访问表示，由于今年情人节踫上农历新年临近，同时有人订花，今日特别忙碌，「生意做唔切」。被问到今年收入会否大增，她笑言：「仲未埋数。」

佳佳花店女负责人今年特别提早回铺头开档，她说，由于时间尚早，暂时未知实际销情如何，但估计因为贴近农历新年，买花的人会多些，而情人节花束由最便宜的$250元至$2000多元不等，让顾客有更多选择。

市民邓先生今日一早来到花墟买花，为了买束靓花送给太太，加上今年情人节接近农历新年，「顺便买埋年花」。他说，每年都会买一束花给太太，旺角花墟花店多，选择多，所以今早特别一早前来「入货」。