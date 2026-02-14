Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警狮隧一带摆路障捉赛车 2司机1醉驾1贩毒被捕 另2车涉非法改装断正

突发
更新时间：05:03 2026-02-14 HKT
发布时间：05:03 2026-02-14 HKT

警方在沙田加强打击非法赛车及酒后驾驶。今日（14日）凌晨零时许，新界南总区交通部执行及管制组特遣队在狮子山隧道公路近仁安医院一带设置路障，其间揭发一宗怀疑贩毒案件，截获一辆被形容为「毒品快餐车」的私家车。

警方表示，行动期间发现一辆私家车形迹可疑，遂示意停车检查。司机打开车窗时，车厢传出阵阵怀疑大麻气味。警员搜查车内，检获多包怀疑毒品，包括大麻花、大麻精、大麻糖及氯胺酮（俗称K仔）。29岁男司机报称无业，涉嫌「贩运危险药物」被捕，毒品总重量及市值仍待点算。

据悉，被捕男子通过酒精呼气测试及药物测试，但车内散发可疑气味，最终揭发藏毒。

同晚行动中，警方亦截查另一辆白色私家车，50岁姓林男司机报称商人，「吹波波」录得67微克，超出法定上限22微克，涉嫌「酒后驾驶」被捕。

此外，警方在行动中扣查两辆怀疑非法改装私家车，并安排拖走作进一步检验。警方强调，将持续在岁晚期间加强执法，保障道路安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
2小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
18小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
20小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
19小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
13小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
17小时前
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
13小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
15小时前
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
19小时前