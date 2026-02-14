警狮隧一带摆路障捉赛车 2司机1醉驾1贩毒被捕 另2车涉非法改装断正

警方在沙田加强打击非法赛车及酒后驾驶。今日（14日）凌晨零时许，新界南总区交通部执行及管制组特遣队在狮子山隧道公路近仁安医院一带设置路障，其间揭发一宗怀疑贩毒案件，截获一辆被形容为「毒品快餐车」的私家车。

警方表示，行动期间发现一辆私家车形迹可疑，遂示意停车检查。司机打开车窗时，车厢传出阵阵怀疑大麻气味。警员搜查车内，检获多包怀疑毒品，包括大麻花、大麻精、大麻糖及氯胺酮（俗称K仔）。29岁男司机报称无业，涉嫌「贩运危险药物」被捕，毒品总重量及市值仍待点算。

据悉，被捕男子通过酒精呼气测试及药物测试，但车内散发可疑气味，最终揭发藏毒。

同晚行动中，警方亦截查另一辆白色私家车，50岁姓林男司机报称商人，「吹波波」录得67微克，超出法定上限22微克，涉嫌「酒后驾驶」被捕。

此外，警方在行动中扣查两辆怀疑非法改装私家车，并安排拖走作进一步检验。警方强调，将持续在岁晚期间加强执法，保障道路安全。