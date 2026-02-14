Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜粉岭私家车疑高速冲灯 单车男被撞至凌空翻转堕地骨折 巴裔司机涉危驾被捕

突发
更新时间：00:59 2026-02-14 HKT
发布时间：00:59 2026-02-14 HKT

粉岭昨傍晚发生严重交通意外。一辆私家车沿沙头角公路龙跃头段行驶，驶至逸峰广场对开灯位时，怀疑冲红灯高速撞倒一名正在横过马路的单车男子，伤者被撞飞数米，凌空翻转后重摔路面，场面惊险。

事发于昨晚6时55分至6时56分之间，涉事私家车当时正驶往祥华邨方向。据现场车Cam片段显示，灯号刚转为「绿公仔」，多名途人与单车男子随即横过马路，当单车行至接近道路中央行人等候处时，一辆私家车突然高速冲出，将其猛力撞飞。单车汉凌空翻转一圈后重重堕地，倒卧路中，其他途人则避过一劫，惊慌后退，有人大叫：「Oh no‥‥‥报警啊！」

警方及救援人员接报赶至，38岁姓陈男伤者仍然清醒，但脚部骨折，由救护车送往沙田威尔斯亲王医院治理。

据影片所见，车祸后涉事私家车则驶前数十米始停下。警方经初步调查后，以涉嫌「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」拘捕一名29岁巴基斯坦裔男子，他持香港身份证，现正被扣留调查。警方正进一步调查事故原因，包括灯号转换时间及车速等情况。

