丽星邮轮故障｜广州来港旅客扫兴而归 行动不便长者出游变受罪

丽星邮轮旗下「领航星号」，周五（2月13日）因技术问题被迫取消行程，过千乘客排队等候5小时最终登船。有乘客表示自己友人由广州远道而来，对旅程取消大感扫兴；亦有等候乘客不满船公司安排，表示不少行动不便长者「无原因咁等」如同受罪；亦有乘客10多人家族团无法出发，虽然打算改期，但仍感到难于再约到适合大家时间。

乘客邓先生一行4人表示，他们下午4时许来到海运大厦，但其后获船公司职员通知暂时无法登船，着他们可暂时离开，待晚上7时半左右再返回登船大堂，但其后「7点半又话8点半，8点半又话9点半，到而家取消咗」，白白浪费了3日假期，现时只能等待旅行社安排退款。邓先生大感扫兴，直言「完全无意思，个个（朋友）嚟晒，广州嚟㗎」。

相关报道：丽星邮轮「领航星号」故障滞停海运大厦 逾千乘客排足5个钟食白果 船公司致歉退款

乘客梁小姐闸口前等候多时，对船公司安排相当不满。她说当时自己已在海关前站立等候，船公司职员甚至已向她派发了房卡。等候期间，她曾数次问职员状况，职员曾称是「Wifi有问题，上到船都无用」，又强调邮轮不会在入夜后仍不开船，至晚上8时又称「争取9点钟点都上到船」，岂料最终至晚上9时仍无法成行。她直呼：「你知唔知我哋几惨，𠮶度有好多老人家，我哋为咗等，好多老人家拉晒腰，踎晒喺地下，就系无原因咁等」。

另一乘客吴先生一行10多名亲朋好友难得相聚，打算新年前上邮轮公海游，可惜最终未能成行，唯有苦中作乐，在海运大厦拍摄纪念大合照。陈先生坦言「唔系咁容易夹返咁多个亲戚朋友长辈一起得闲」，不过他未有选择退款，而是决定大家打算重新约时间，改期再出发。