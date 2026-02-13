农历新年｜警方打击飞车党醉驾等驾驶违规 一周拘14男 出动隐型战车巡逻

西九龙总区交通部执行及管制组人员在农历新年前夕（2月5至13日）在区内针对性执法，打击包括「酒后驾驶」、「非法赛车」、「超速驾驶」及「非法改装」等罪行，拘捕14名本地男子（31至67岁），分别涉嫌「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」、「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」及「酒后驾驶」，调查期间，人员亦发现四名男子为被通缉人士。

警方利用隐型战车在区内，如大埔道、龙翔道、呈祥道、西九龙快速公路及西九龙走廊等主要路段及快速公路进行巡逻，以重点打击非法赛车及超速相关罪行。人员亦于西九龙区内多个地点设置数码雷达侦测（俗称影快相），并侦测237辆车辆涉及超速行驶，警方稍后将会向有关司机发出传票。

另外，在行动期间警方共发现14辆私家车及四辆电单车怀疑被非法改装或其车身构造违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》。经初步检验后，有关车辆怀疑涉及的改装包括：改装「死气喉」、车尾定风翼突出车身、改装軚盘及挡风玻璃破裂等。有关车辆已被扣留在九龙湾车辆扣留及检验中心内，等待被进一步检验。另外，人员亦向三部车辆发出欠妥车辆报告。

警方强调，会在农历新年期间继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项，警方呼吁驾驶人士，切勿以身试法。警方希望透过严厉交通执法措施以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。

