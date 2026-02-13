Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜警方打击飞车党醉驾等驾驶违规 一周拘14男 出动隐型战车巡逻

突发
更新时间：23:47 2026-02-13 HKT
发布时间：23:47 2026-02-13 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组人员在农历新年前夕（2月5至13日）在区内针对性执法，打击包括「酒后驾驶」、「非法赛车」、「超速驾驶」及「非法改装」等罪行，拘捕14名本地男子（31至67岁），分别涉嫌「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」、「无牌驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」及「酒后驾驶」，调查期间，人员亦发现四名男子为被通缉人士。

警方利用隐型战车在区内，如大埔道、龙翔道、呈祥道、西九龙快速公路及西九龙走廊等主要路段及快速公路进行巡逻，以重点打击非法赛车及超速相关罪行。人员亦于西九龙区内多个地点设置数码雷达侦测（俗称影快相），并侦测237辆车辆涉及超速行驶，警方稍后将会向有关司机发出传票。

西九龙总区交通部执行及管制组人员在农历新年前夕（2月5至13日）在区内针对性执法。
西九龙总区交通部执行及管制组人员在农历新年前夕（2月5至13日）在区内针对性执法。
行动期间警方共发现14辆私家车及四辆电单车怀疑被非法改装或其车身构造违规。
行动期间警方共发现14辆私家车及四辆电单车怀疑被非法改装或其车身构造违规。

另外，在行动期间警方共发现14辆私家车及四辆电单车怀疑被非法改装或其车身构造违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》。经初步检验后，有关车辆怀疑涉及的改装包括：改装「死气喉」、车尾定风翼突出车身、改装軚盘及挡风玻璃破裂等。有关车辆已被扣留在九龙湾车辆扣留及检验中心内，等待被进一步检验。另外，人员亦向三部车辆发出欠妥车辆报告。

警方强调，会在农历新年期间继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项，警方呼吁驾驶人士，切勿以身试法。警方希望透过严厉交通执法措施以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。

警方强调，会在农历新年期间继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项。
警方强调，会在农历新年期间继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项。
警方强调，会在农历新年期间继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项。
警方强调，会在农历新年期间继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
10小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
10小时前
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
社会
7小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
9小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
10小时前
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
影视圈
7小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
影视圈
6小时前
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
8小时前