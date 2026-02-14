Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宝福山骨灰被盗｜被索天价赎金 翁静晶：6蚊都唔会畀

突发
更新时间：07:05 2026-02-14 HKT
发布时间：07:05 2026-02-14 HKT

刘家良师傅骨灰被盗事件曝光后，引起公众哗然。翁静晶在其YouTube频道《危险人物2.0》影片中透露，初时「绑匪」勒索金额高达6000万元，她斩钉截铁地表示拒付赎金：「6蚊都唔会畀，我唔会为呢件事畀一毫子嘅赎金，宁愿用嚟帮生人。警察问过我，会唔会畀赎金。我话你听，我唔会……赎金点解要畀你？」翁静晶认为向「绑匪」妥协只会助长歪风，亦违背了她的原则。翁静晶坦言事件令她与女儿们都极度伤心，但她们会坚强面对。

相关报道：宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求

翁静晶指，「绑匪」之后通过第三者渠道多次与她联络，对方以疑似福建或湖南口音的普通话表示，将赎金减到100万美元，又指可以视像通话，让她先察看骨灰龛，但需先支付10万美元，之后再付90万元美元，更建议她控告宝福山索取大额赔偿，再分发部分给他们，若再不付款就将骨灰倒入马桶冲走，「对方又教我好多嘢，教我点样防诈(骗)，教我用甚么软件，又话队友在柬埔寨。」她亦提到，其后经常说「掘墓鞭尸」的人士，口径与该名第三者一样，称为何不追究宝福山。

翁续指，已向第三者表明不用将刘师傅的骨灰拿回来，即使拿回来，她亦会撒下骨灰或倒入大海，因担心将骨灰放回宝福山之后，对方又再前来偷窃及勒索。此外，她打算将15个骨灰龛位以合共1500万元悉数出售，款项会分发予75岁以上有需要的长者，强调「一毫子都唔会畀绑匪」。

