农历新年｜海关打击电话订购私烟 一个月拘59人 破多个仓库检6800万元货

因应农历新年将至，香港海关于1月11日至2月12日在全港各区展开代号「迅雷」的执法行动，在贮存、分销及零售层面打击电话订购私烟活动，检获超过1510万支怀疑私烟，估计市值约6800万元，应课税值约5000万元，拘捕59人。

行动中，海关人员分别于各区侦破共58宗相关案件及检获上述怀疑私烟，并捣破10个位于观塘、土瓜湾、荃湾、葵涌、青衣、元朗、天水围、新田和北角的怀疑私烟贮存仓库，以及两个位于秀茂坪和牛头角公屋单位的怀疑私烟贮存仓库，扣查五辆怀疑用作分销私烟的车辆。行动中共拘捕48男11女（21至86岁），包括私烟买家和卖家。所有案件已作出适当跟进。

一辆怀疑用作分销私烟的车辆和检获的怀疑私烟。海关图片

海关会继续根据风险评估和情报分析从源头堵截，并透过针对贮存及分销贩卖多管齐下的执法策略，于节日期间加强打击私烟活动。

如发现有公屋单位涉及私烟罪行，海关会按现行机制在法庭审结案件后通知房屋署，房屋署会按租约条款或屋邨管理扣分制跟进，租户有机会被终止租约。

海关人员于牛头角公屋单位的怀疑私烟贮存仓库检获的怀疑私烟。

海关强调买卖私烟同属违法。根据《应课税品条例》，任何人士若处理、管有、售卖或购买私烟，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。



