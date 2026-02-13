利用同行儿童背囊偷运香烟 落马洲37岁抵港女囚6星期

海关人员于2月5日在落马洲支线管制站，截查一名37岁抵港女旅客及其同行儿童，在其身上及同行儿童所携带的背包内检获2400支未完税香烟，共约值9800元，应课税值约7900元。

该名女旅客随即被捕，她因进口未完税香烟及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（2月13日）在粉岭裁判法院被判处监禁6星期，以及罚款4000元。

收藏未完税烟的儿童背囊。海关图片

海关对判刑表示欢迎，反映即使旅客属初犯，亦可能被判处监禁，而刑罚具阻吓作用，并反映罪行的严重性，市民切勿以身试法。

海关提醒市民，根据《应课税品条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

涉案未完税香烟共约值9800元，应课税值约7900元。海关图片