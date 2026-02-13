网红刘马车讹称为通利琴行代言 据悉警调查后以诈骗罪拘人

网红刘马车案底累累，近日再惹官非。他昨日（2月12日）在其社交平台Threads上，自称是通利琴行代言人，又讹指消费者购物时，说出特定标语即可获优惠。帖文一出随即引起网民讨论，通利琴行今日（2月13日）回复查询时，强调与其绝无关系，又称事件已交警方处理。据了解，警方调查后已拘捕刘马车，案件列作诈骗跟进。

刘马车在Threads平台发帖，自称是「通利琴行代言人」，获琴行「提供了平台和资源」，让他能「发挥自身的音乐才华」。刘马车又提到，消费者如到琴行说出「支持马车的音乐梦」，购买乐器课程「即可享有8折优惠」。帖文中，刘马车也上载了多幅在琴行尖沙咀分店的自拍照。

帖文一出引起网民讨论，大部分人都认为他是胡说八道，称「准备又被人告，然后又坐过」、「正常都唔会有商家揾佢做代言人」、「信你嘅人，应该当年都信去麦当劳，讲『我系你老豆』有特别餐送」；不过也有人似乎信以为真，称「成个品牌Cheap晒」、「想引发公关灾难」。

通利琴行回复查询时称：「本公司与该名人士绝无任何关系 ，该名人士的言论并不属实，及不代表本公司立场。此事已经转交给警方处理。」另外，刘马车今日（2月13日）上午也在YouTube个人频道直播，指自己遭数名警员拍门调查。

据了解，琴行暂时未有任何金钱损失。警方经调查后，今日中午12时许到涉案29岁姓刘男子的住所将其拘捕，案件列为「诈骗」，由油尖警区刑事调查队第五队跟进。