Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

出口货品声称为电线转插 海关查验检获280万元冒牌服饰

突发
更新时间：18:32 2026-02-13 HKT
发布时间：18:32 2026-02-13 HKT

香港海关根据风险评估，1月31日于机场海关验货场，检查一票报称载有电线转插器的出口空运货物。经查验后，海关人员在该批货物内，发现约4200件怀疑冒牌货品，当中包括鞋具、手袋和衣服，约值280万元。初步调查显示，该批怀疑冒牌货物将会出口至海外地区。

海关检获约4200件怀疑冒牌货品，当中包括鞋具、手袋和衣服。海关图片
海关检获约4200件怀疑冒牌货品，当中包括鞋具、手袋和衣服。海关图片

海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打击冒牌物品和走私活动。根据《商品说明条例》，任何人进出口冒牌物品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑冒牌活动。

